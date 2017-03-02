全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶运费上升

路透3月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因各类型船舶运费上升，海岬型船运价升势最强。

整体乾散货运价指数升33点，或3.79%，报904点，为逾五周最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数结束三日连跌的势头，上涨103点，或10.36%，至1,097点。海岬型船舶日均获利上升678美元，报8,571美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数上涨43点，或4.13%，收报1,084点。日均获利升345美元，报8,711美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。