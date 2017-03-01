全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运费上升

路透3月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因巴拿马型船运费升至逾两个月高位。

整体乾散货运价指数升12点，或1.4%，报871点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

但波罗的海海岬型船运价指数跌27点，或2.64%，至994点，限制了整体乾散货运价指数的升幅。海岬型船舶日均获利下跌134美元，报7,893美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。