全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运费攀升

路透3月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四小幅上涨，因巴拿马型船运费上升。

整体乾散货运价指数收高6点，或0.5%，报1,196点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数跳升51点，或4.6%，为3月1日来最大单日百分比涨幅，收报1,170点。日均获利升406美元，报9,404美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数下跌33点，或1.4%，报2,345点。海岬型船舶日均获利下跌326美元，报16,966美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。