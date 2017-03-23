版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 23日 星期四 22:24 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运费攀升

路透3月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四小幅上涨，因巴拿马型船运费上升。

整体乾散货运价指数收高6点，或0.5%，报1,196点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数跳升51点，或4.6%，为3月1日来最大单日百分比涨幅，收报1,170点。日均获利升406美元，报9,404美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数下跌33点，或1.4%，报2,345点。海岬型船舶日均获利下跌326美元，报16,966美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升4点，至892点；灵便型船运价指数升5点，报521点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐