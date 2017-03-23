全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运费攀升

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透3月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四小幅上涨，因巴拿马型船运费上升。
整体乾散货运价指数收高6点，或0.5%，报1,196点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数跳升51点，或4.6%，为3月1日来最大单日百分比涨幅，收报1,170点。日均获利升406美元，报9,404美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数下跌33点，或1.4%，报2,345点。海岬型船舶日均获利下跌326美元，报16,966美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升4点，至892点；灵便型船运价指数升5点，报521点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。