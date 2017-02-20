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货币新闻 | 2017年 2月 20日 星期一 21:56 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和小型船舶需求强劲

路透2月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因海岬型和小型船舶需求增加。

整体乾散货运价指数上升16点，或2.16%，报757点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数下跌8点或0.87%，报909点。日均获利下降61美元，报7,298美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数升18点，至747点；灵便型船运价指数升5点，报396点。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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