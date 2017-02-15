全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运费攀升

路透2月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因超灵便型船和灵便型船运费上升。

整体乾散货运价指数上升3点，或0.44%，报688点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数升8点，至689点；灵便型船运价指数升3点，报382点。

波罗的海海岬型船运价指数下降11点，或1.94%，至556点。海岬型船舶日均获利上升25美元，报4,655美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。