全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运输活动疲弱

整体乾散货运价指数收跌15点，或1.2%，报1,282点，这是该指数在上周三触及2014年11月来最高水准后，连续第三日下跌。该指数在今年迄今累计上升近35%，受助于运输需求上升。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。