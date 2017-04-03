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货币新闻 | 2017年 4月 3日 星期一 22:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运输活动疲弱

路透4月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船运输活动疲弱。

整体乾散货运价指数收跌15点，或1.2%，报1,282点，这是该指数在上周三触及2014年11月来最高水准后，连续第三日下跌。该指数在今年迄今累计上升近35%，受助于运输需求上升。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下跌79点，或3.04%，报2,518点。海岬型船舶日均获利跌605美元，报18,259美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升5点，或0.4%，收报1,379点。日均获利升40美元，报11,065元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

灵便型船运价指数升1点，报541点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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