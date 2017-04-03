全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运输活动疲弱

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透4月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船运输活动疲弱。
整体乾散货运价指数收跌15点，或1.2%，报1,282点，这是该指数在上周三触及2014年11月来最高水准后，连续第三日下跌。该指数在今年迄今累计上升近35%，受助于运输需求上升。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数下跌79点，或3.04%，报2,518点。海岬型船舶日均获利跌605美元，报18,259美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数升5点，或0.4%，收报1,379点。日均获利升40美元，报11,065元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
灵便型船运价指数升1点，报541点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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