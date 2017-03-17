全球航运：波罗的海乾散货运价指数保持在逾三个月高位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透3月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五触及逾三个月新高，因海岬型船舶运费上涨。
整体乾散货运价指数升24点，或2.05%，报1,196点，为12月初以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
整体乾散货运价指数连续第13日上涨，从2月28日下跌后迄今反弹约40%，当日结束九连涨。
波罗的海海岬型船运价指数连续第12日攀升，上涨148点，或6.53%，报2,413点。海岬型船舶日均获利上升1,006美元，报17,763美元，为11月22日以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数跌21点，或1.86%，至1,108点。日均获利降167美元，报8,914美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升2点，至879点；灵便型船运价指数持平在508点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。