全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨至12周高位，因海岬型船运价急升

路透3月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二收在12周高位，因各类型船舶运费上涨，特别是海岬型船运价升幅强劲。

整体乾散货运价指数升54点，或5.52%，报1,033点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数大涨211点，或15.69%，收在六周高位1,556点。海岬型船舶日均获利上升1,427美元，报11,866美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数涨40点，或3.47%，收报1,194点。日均获利升321美元，报9,592美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。