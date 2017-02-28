全球航运：波罗的海乾散货运价指数结束九连涨收低，因海岬型船运费大跌

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，结束之前九日连涨的势头，因海岬型船运费大跌。
整体乾散货运价指数下跌19点，或2.16%，这是三周内最大的单日百分比跌幅，报859点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数大跌130点，或11.29%，至1,021点。海岬型船舶日均获利下跌1,106美元，报8,027美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨29点，或3%，收报995点。日均获利升236美元，报7,996美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升8点，收报825点；灵便型船运价指数收升8点，报444点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。