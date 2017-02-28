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货币新闻 | 2017年 2月 28日 星期二 22:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数结束九连涨收低，因海岬型船运费大跌

路透2月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，结束之前九日连涨的势头，因海岬型船运费大跌。

整体乾散货运价指数下跌19点，或2.16%，这是三周内最大的单日百分比跌幅，报859点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数大跌130点，或11.29%，至1,021点。海岬型船舶日均获利下跌1,106美元，报8,027美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数上涨29点，或3%，收报995点。日均获利升236美元，报7,996美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升8点，收报825点；灵便型船运价指数收升8点，报444点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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