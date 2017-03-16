全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾三个月高位，因海岬型船运费急升

路透3月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四触及逾三个月高位，因海岬型船舶运费急升。

整体乾散货运价指数升25点，或2.18%，报1,172点，为12月6日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数涨129点，或6%，报2,265点，为11月底来最高。该指数连升11日，期内升幅近130%。海岬型船舶日均获利上升993美元，报16,757美元，为11月23日以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌21点，或1.83%，至1,129点。日均获利降167美元，报9,081美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。