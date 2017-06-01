全球贸易：越南将对进口自中韩台的钢板征收保护性关税

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透河内5月31日 - 越南贸易部周三表示，将对进口自中国、韩国和台湾的涂漆镀锌钢板实施配额并征收保护性关税，为期三年，以保护国内生产商。
贸易部在网站声明中称，越南去年涂漆镀锌钢板的进口量激增逾70%，打压了国内生产商的市场份额。
根据声明，从6月中期开始的一年，对中国的免关税进口配额将维持在323,120吨，之后每年小幅递增直至2020年中期，超出配额的部门将征收19%的关税。
韩国和台湾钢企也面临特定的配额和关税。
越南贸易部称，2016年涂漆镀锌钢板进口量从2013年的130,798吨劲增至590,685吨，导致去年国内库存较2015年增加38%。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为