全球金属：价格上涨之际，中国可能会增加铝出口

* 中国料增加半成品铝出口

* 增加出口可能会加剧与美国的贸易紧张关系

* 中国3月贸易数据定于周四公布

路透墨尔本4月11日 - 贸易商和分析师表示，中国的铝制造商预计在未来数月增加出口，因为全球制造业状况改善且库存下降将会提振需求。

半成品铝的出口增加可能会打压伦敦金属交易所(LME)的铝价，并加剧全球贸易紧张关系。今年以来LME铝价上涨了近14%。

中国占全球铝产量的一半以上，但过去五年其在全球价格下滑之际提升产能，迫使其他地方的冶炼厂停产。

2015年下半年铝价跌至十年低点后，中国的半成品铝出口下降。据美银美林，2017年前两个月的产量反弹了20%以上。而官方数据显示出口稳定，但尚未赶上产量增长。

“中国的出口正在恢复正常，2016年中国出口缓慢。西方世界一直在进行合理化调整，而且目前仍在进行，库存正在下降，”一家全球贸易商的消息人士说。

中国将在周四公布3月贸易数据。

高盛近期在一份报告中称，中国以外的全球铝库存几乎下降了一半至800万吨，相当于大约12周的消费量，而2009年末创下的峰值是高于22周。2016年需求超过了产出，今年预计还会如此。

“中国的半成品出口利润率上升20%，这意味着未来3-6个月会有更多出口，”高盛称。

今年LME铝价上涨速度超过沪铝一倍，在各基本金属中涨幅最大，反映出库存减少。上个月更是触及了每吨1,981美元的2014年末以来最高。

“半成品出口攀升显然利空LME铝价，未来几个月可能会下跌，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan说。

不过他预计年底时铝价会迎来反弹，因中国会抑制国内生产。

“我们的基本预测是中国会有某种程度上的限产，”他说。

美国总统特朗普在与中国国家主席习近平会面时，对两国间的贸易不平衡表示关注，并考虑对一些进口产品发起贸易调查。

美国已经向世界贸易组织(WTO)就中国铝制品补贴提出申诉，并对中国的铝箔出口发起调查。

相关图表：reut.rs/2p02nHP (完) (编译 张涛/王洋; 审校 李春喜/艾茂林)