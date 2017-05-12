全球金属：经济放缓及中国信贷趋紧，令铜需求前景乌云罩顶

路透香港5月12日 - 铜业高层及分析师本周表示，许多经济体增速放缓，以及最大铜消费国--中国国内信贷收紧，让铜需求前景笼罩阴霾。

根据多位参加于香港举办的伦敦金属交易所(LME)亚洲年会(LMEWeek Asia)人士的说法，虽然铜订单脚步持续稳健，但去年铜价脱离下跌周期之后，对铜需求的乐观预期并未实现。

中国金属贸易商金川迈科金属资源总经理罗盛璋指出，并没有特别觉得铜价会有一波反弹。

伦敦金属交易所(LME)期铜2月时触及6,200美元以上的两年高点，从一年前触及4,400美元以下的六年低点回升。自那之后铜价回落，近日在5,550美元附近。

美国经济第一季成长率为三年来最低，且今年料将继续升息，这令金属用户的融资成本上升。

美国总统特朗普新医保法案未获通过，也引发对于他能否贯彻执行基建支出承诺的忧虑。

中国方面，业内官员称，铜需求受到信贷收紧以及限制资本外流的监管措施打压。

“种种迹象表明，目前正处于去杠杆过程中。这对于投资热情及乐观情绪都具有抑制作用，”金属对冲基金红风筝资本管理公司共同创始人之一David Lilley称。

“问题是中国的需求是真的要降温，还是会继续相当强劲？”

中国已开始小心翼翼地收紧政策，并严格限制某些类型的融资，以遏制多年来举债驱动的刺激措施所引发的风险。不过分析师预计当局会谨慎行事，避免伤及经济增长，在今年稍晚的领导层换届之前维持稳定。

与会者称，铜需求的亮点包括对电动汽车兴趣的不断升温。相对汽油动力汽车而言，电动汽车使用更多的铜，而且充电站也会用到铜。