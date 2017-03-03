全球金属：菲律宾考虑禁止原矿出口，镍价跳涨

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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* 禁止原矿出口，以提高矿业价值
* 矿企称冶炼工厂不可行
* 菲律宾是全球最大的镍矿供应国
* 此消息激励LME期镍涨逾1%
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾环保部门的一位官员周五表示，该国可能考虑禁止原矿出口，以鼓励国内加工业，提升出口品价值。菲律宾政府希望此举可以提高自矿业的创收。
镍价涨逾1%，因全球最大的镍矿出口国--菲律宾可能供应中断，但矿商称，如果政府不辅以大规模刺激举措，追随邻国印尼的做法不可行。
菲律宾前几届政府支持刺激国内原矿加工的呼声，但国会稍早就此制定适当法规的努力未能取得成功。
“这是对于那些我们认为应该维持运作的矿山，所考虑的措施之一，”菲律宾环境及自然资源副部长Maria Paz Luna对记者表示。
“长期来看，这将有助于国内经济，因为此举会提高产品价值，”她表示，并称实施任何禁令都必须经由整个政府考量。
矿业近几个月在菲律宾成为焦点，此前该国环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)下令关闭超过半数的矿场以保护水域，引发行业强烈反对。
由于对可能造成的财务影响存在担忧，且外界批评决定未遵循法律程序，菲律宾政府的采矿业协调委员会(Mining Industry Coordinating Council)现在正对该决定进行审查。
印尼2014年禁止出口未加工矿石后，菲律宾成为全球最大镍矿石出口国。
“增值加工的问题是一个生存能力的问题，”菲律宾第二大镍矿商Global Ferronickel Holdings总裁Dante Bravo说。
采矿业协调委员会的审查范围将包括23座环境部下令关闭的矿场，以及五座暂时停工的矿场。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 王洋/刘秀红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。