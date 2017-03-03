全球金属：菲律宾考虑禁止原矿出口，镍价跳涨

* 禁止原矿出口，以提高矿业价值

* 矿企称冶炼工厂不可行

* 菲律宾是全球最大的镍矿供应国

* 此消息激励LME期镍涨逾1%

路透马尼拉3月3日 - 菲律宾环保部门的一位官员周五表示，该国可能考虑禁止原矿出口，以鼓励国内加工业，提升出口品价值。菲律宾政府希望此举可以提高自矿业的创收。

镍价涨逾1%，因全球最大的镍矿出口国--菲律宾可能供应中断，但矿商称，如果政府不辅以大规模刺激举措，追随邻国印尼的做法不可行。

菲律宾前几届政府支持刺激国内原矿加工的呼声，但国会稍早就此制定适当法规的努力未能取得成功。

“这是对于那些我们认为应该维持运作的矿山，所考虑的措施之一，”菲律宾环境及自然资源副部长Maria Paz Luna对记者表示。

“长期来看，这将有助于国内经济，因为此举会提高产品价值，”她表示，并称实施任何禁令都必须经由整个政府考量。

矿业近几个月在菲律宾成为焦点，此前该国环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)下令关闭超过半数的矿场以保护水域，引发行业强烈反对。

由于对可能造成的财务影响存在担忧，且外界批评决定未遵循法律程序，菲律宾政府的采矿业协调委员会(Mining Industry Coordinating Council)现在正对该决定进行审查。

印尼2014年禁止出口未加工矿石后，菲律宾成为全球最大镍矿石出口国。

“增值加工的问题是一个生存能力的问题，”菲律宾第二大镍矿商Global Ferronickel Holdings总裁Dante Bravo说。