全球金属：4月精炼镍供应缺口缩小，因中国和印尼产出跳增

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透墨尔本6月22日 - 国际镍业研究组织(INSG)周四公布数据显示， 4月全球精炼镍供应缺口缩小，因中国和印尼的产出跳增。 4月全球精炼镍产出较前月增长2.5%至16.99万吨，需求略降至17.31 万吨。市场供应缺口为3,200吨，低于3月修正后的缺口规模8,200吨。 3月精炼镍产量从前值17.31万吨大幅下修至16.57万吨。 4月全球镍矿产出反弹10.9%至17.44万吨，主要是由于印尼产量几乎 提高一倍。3月修正后产出为15.73万吨。 今年前四个月，全球精炼镍产量增长5.7%至66.75万吨，全球精炼镍 消耗跳增6.7%至68.99万吨。 同期全球精炼镍市场缺口为2.24万吨，超过上年同期1.53万吨的缺口 规模。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。