全球金属：4月精炼镍供应缺口缩小，因中国和印尼产出跳增

路透墨尔本6月22日 - 国际镍业研究组织(INSG)周四公布数据显示， 4月全球精炼镍供应缺口缩小，因中国和印尼的产出跳增。 4月全球精炼镍产出较前月增长2.5%至16.99万吨，需求略降至17.31 万吨。市场供应缺口为3,200吨，低于3月修正后的缺口规模8,200吨。 3月精炼镍产量从前值17.31万吨大幅下修至16.57万吨。 4月全球镍矿产出反弹10.9%至17.44万吨，主要是由于印尼产量几乎 提高一倍。3月修正后产出为15.73万吨。 今年前四个月，全球精炼镍产量增长5.7%至66.75万吨，全球精炼镍 消耗跳增6.7%至68.99万吨。 同期全球精炼镍市场缺口为2.24万吨，超过上年同期1.53万吨的缺口 规模。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)