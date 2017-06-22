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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 09:04 BJT

全球金属：4月精炼镍供应缺口缩小，因中国和印尼产出跳增

    路透墨尔本6月22日 - 国际镍业研究组织(INSG)周四公布数据显示，
4月全球精炼镍供应缺口缩小，因中国和印尼的产出跳增。
    
    4月全球精炼镍产出较前月增长2.5%至16.99万吨，需求略降至17.31
万吨。市场供应缺口为3,200吨，低于3月修正后的缺口规模8,200吨。
    
    3月精炼镍产量从前值17.31万吨大幅下修至16.57万吨。
    
    4月全球镍矿产出反弹10.9%至17.44万吨，主要是由于印尼产量几乎
提高一倍。3月修正后产出为15.73万吨。
    
    今年前四个月，全球精炼镍产量增长5.7%至66.75万吨，全球精炼镍
消耗跳增6.7%至68.99万吨。
    
    同期全球精炼镍市场缺口为2.24万吨，超过上年同期1.53万吨的缺口
规模。(完) (编译 李爽  审校 王兴亚)
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