全球金市：从七周高位小幅走软，因美元企稳

路透8月2日 - 金价周三在美元走强之际小幅下跌，美国经济数据不 佳推动金价上日行至七周高位之后，投资者获利了结。

“当前上档似乎比较有限。我们看到市场净多仓明显有所增加，但也 看到上市交易基金(ETF)方面出现一些卖盘，”澳新银行分析师Daniel Hy nes表示。

“所以未来一两周金价很难突破(其)区间。”

0638GMT时，现货金跌0.2%至1,265.80美元，昨天曾触及6月14日以来最高位1,273.97美元。

美国12月期金跌0.6%至1,272.30美元。

衡量美国制造业活动的一项指标7月从近三年高位下滑，因新订单放缓，消费者支出几乎没有增长，这为第三季经济温和扩张奠定基调。

“我认为，在投资者对于美联储升息更加乐观前，他们可能将寻找通胀上升的更多证据，如果美联储升息几率开始上升，显然将不利于金价，”Hynes称。

路透技术分析师王涛称，波浪形态和费波纳奇回档分析显示，现货金可能跌破每盎司1,264美元的支撑位，并跌向下一道支撑位1,258美元。

与此同时，现货银跌0.6%至16.60美元，盘中稍早曾触及6月29日以来最高位。

铂金微跌0.1%至942.90美元，盘中稍早曾涨至七周最高位。

钯金下滑0.3%至889.60美元。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 张明钧/艾茂林)