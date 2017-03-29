全球金市：技术面因素打压金价下滑，美国升息前景提振美元

路透3月29日 - 金价周三小跌，因有一重要技术阻力位罩顶，加之有关美国今年进一步升息的传言扶助美元脱离数月低点，股市也上涨。
“美元回升，美国收益率和股市走高，眼下让黄金涨势失去动能，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。
Halley说，金价向上突破1,260美元的200日移动均值未果，也因此承压。金价在亚洲时段连续第二日下跌。
0714 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,250.75美元，美国期金跌0.5%至1,249.8美元。
美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平，超过预期的114，也远高于2月的116.1。这强化了美国升息预期。
美元从数月低点反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员谈到将有更多加息举措。
美联储副主席费舍尔在CNBC表示，今年再加息两次看来是合适的。
“鉴于最近美联储官员的讲话，也许对6月升息的预期有所升温，”山东黄金首席分析师蒋舒表示。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周二其黄金持仓量减少1.8吨。
现货银最大跌幅0.4%，至每盎司18.10美元。上日触及18.24美元，为3月2日以来最高。
现货铂金最高涨0.6%，至每盎司953美元，现货钯金跌0.3%至每盎司790美元。(完) (编译 艾茂林/王颖；审校 孙茉莉/刘秀红)