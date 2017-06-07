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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 16:55 BJT

全球金市：现货金守在七个月高点附近，等待周四政经事件登场

路透班加罗尔6月7日 - 现货金周三守在七个月高点附近，周四将迎来多项重大政经事件，料将激发黄金的避险魅力。

英国国会大选、欧洲央行政策会议、及美国前联邦调查局(FBI)局长科米出席国会作证，都将在周四登场，这些事件有可能升高黄金避险吸引力。

在面临政治及金融不确定性时，黄金通常被视为避险的投资工具。

“鉴于本周后半段的不确定性程度，似乎没有理由认为金价的涨势会消退，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

0757GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,292.61美元。周二涨1.1%，触及去年11月以来最高的每盎司1,295.97美元。

美国8月期金跌0.2%至每盎司1,294.9美元。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%至每盎司17.64美元；现货铂金持平于955.74美元；现货钯金涨0.3%至855.70美元，周二曾触及2014年9月以来最高的858.70美元。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/张涛)
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