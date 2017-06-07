全球金市：现货金守在七个月高点附近，等待周四政经事件登场

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月7日 - 现货金周三守在七个月高点附近，周四将迎来多项重大政经事件，料将激发黄金的避险魅力。
英国国会大选、欧洲央行政策会议、及美国前联邦调查局(FBI)局长科米出席国会作证，都将在周四登场，这些事件有可能升高黄金避险吸引力。
在面临政治及金融不确定性时，黄金通常被视为避险的投资工具。
“鉴于本周后半段的不确定性程度，似乎没有理由认为金价的涨势会消退，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。
0757GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,292.61美元。周二涨1.1%，触及去年11月以来最高的每盎司1,295.97美元。
美国8月期金跌0.2%至每盎司1,294.9美元。
其他贵金属方面，现货银跌0.2%至每盎司17.64美元；现货铂金持平于955.74美元；现货钯金涨0.3%至855.70美元，周二曾触及2014年9月以来最高的858.70美元。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为