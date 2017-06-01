全球金市：现货金守在近五周高点，但美联储升息前景令金价承压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 黄金周四小跌，但仍守在上日触及的五周高位附近。美联储(FED)本月将升息的预期令金价承压，但地缘政治忧虑又给金价带来支撑。
0421 GMT，现货金下滑0.2%至每盎司1,266.08美元。黄金周三曾创下1,273.74美元的盘中高点，为4月25日以来最高位。
美国期金下跌0.5%，报每盎司1,265美元。
“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，市场人士态度审慎...美联储将有何作为，存在很多不确定性，”Geofin Comtrade 研究主管Hareesh V称。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四称，他的基本预测情形是美国今年将总共升息三次。但近期美国经济数据疲软，已让外界怀疑美联储是否会坚持此一计划。
“地缘政治疑虑持续不断，以及全球股市的不安情绪，目前正支持金价，”MKS资深贵金属交易员Sam Laughlin在报告中指出。
“不过在走完周四及周五的美国就业数据之前，投资人料将暂缓建立新部位。”
若美国就业数据有好消息，美联储可能会一如预期在6月13-14日会议升息。CME Group的FedWatch显示，交易员认为升息机率为87%。
其他贵金属方面，现货银跌0.1%，至每盎司17.27美元。
铂金持平于943.50美元。
钯金周三触及四周高位821.9美元，最新下跌0.4%，至813.50美元。(完) (编译 高琦/蔡美珍；审校 王洋/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为