全球金市：现货金守在近五周高点，但美联储升息前景令金价承压

路透6月1日 - 黄金周四小跌，但仍守在上日触及的五周高位附近。美联储(FED)本月将升息的预期令金价承压，但地缘政治忧虑又给金价带来支撑。

0421 GMT，现货金下滑0.2%至每盎司1,266.08美元。黄金周三曾创下1,273.74美元的盘中高点，为4月25日以来最高位。

美国期金下跌0.5%，报每盎司1,265美元。

“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，市场人士态度审慎...美联储将有何作为，存在很多不确定性，”Geofin Comtrade 研究主管Hareesh V称。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四称，他的基本预测情形是美国今年将总共升息三次。但近期美国经济数据疲软，已让外界怀疑美联储是否会坚持此一计划。

“地缘政治疑虑持续不断，以及全球股市的不安情绪，目前正支持金价，”MKS资深贵金属交易员Sam Laughlin在报告中指出。

“不过在走完周四及周五的美国就业数据之前，投资人料将暂缓建立新部位。”

若美国就业数据有好消息，美联储可能会一如预期在6月13-14日会议升息。CME Group的FedWatch显示，交易员认为升息机率为87%。

其他贵金属方面，现货银跌0.1%，至每盎司17.27美元。

铂金持平于943.50美元。