全球金市：现货金小升，因股市及美元下滑

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透班加罗尔6月21日 - 现货金周三小幅上涨，因原油价格下挫后，股市下跌及美元由一个月高点回落；金价上日曾触及五周低位。
油市再度下挫触及七个月低点，打击亚洲投资人信心，压低美国公债收益率及美元指数。
“(支撑金价的)主要是美元因素。美元比昨天收盘略为走弱，”工银标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu称。
0801GMT，现货金涨0.2%，报每盎司1,245.82美元。
美国8月期金攀升0.3%，报每盎司1,246.7美元。
华侨银行分析师Barnabas Gan表示，近几周疲势后涌现的空头回补也支撑金价。
但他补充道，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能再次加息增添了金价的偏空前景。
通胀和未来金融稳定前景，成为美联储/FED讨论以何种速度推进未来升息进程的核心问题。
达拉斯联储总裁柯普朗周二称他想等待更多数据，以判断近期通胀数据疲弱是否只是暂时的。
现货银涨0.1%，报每盎司16.47美元。现货铂金下滑0.1%，报每盎司917.25美元。现货钯金持平于每盎司867.99美元。(完) (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 于春红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。