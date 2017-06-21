全球金市：现货金小升，因股市及美元下滑

路透班加罗尔6月21日 - 现货金周三小幅上涨，因原油价格下挫后，股市下跌及美元由一个月高点回落；金价上日曾触及五周低位。

油市再度下挫触及七个月低点，打击亚洲投资人信心，压低美国公债收益率及美元指数。

“(支撑金价的)主要是美元因素。美元比昨天收盘略为走弱，”工银标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu称。

0801GMT，现货金涨0.2%，报每盎司1,245.82美元。

美国8月期金攀升0.3%，报每盎司1,246.7美元。

华侨银行分析师Barnabas Gan表示，近几周疲势后涌现的空头回补也支撑金价。

但他补充道，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能再次加息增添了金价的偏空前景。

通胀和未来金融稳定前景，成为美联储/FED讨论以何种速度推进未来升息进程的核心问题。

达拉斯联储总裁柯普朗周二称他想等待更多数据，以判断近期通胀数据疲弱是否只是暂时的。