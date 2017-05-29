全球金市：现货金持稳四周高点附近，地缘政治疑虑提供支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月29日 - 现货金周一守在四周高点附近；上个交易日金价上涨 近1%，因地缘政治紧张情势刺激避险买盘。
0801GMT，现货金近持平，报每盎司1,267.01美元。上周五金 价上涨0.9%，触及5月1日以来高位1,269.50美元。
美国期金下跌0.1%，至1,266.9美元。
“亚洲周一交易相对清淡，盘初在朝鲜试射导弹的消息传出后出现的买兴很快消退，”MKS的资深贵金属交易员Sam Laughlin在一份报告中说。
他并称，由于中国市场周一和周二因端午节假日休市，金价周一维持在窄幅区间内波动。
OCBC的分析师Barnabas Gan说，围绕美国总统特朗普的政治紧张局势为金价提供了一定支撑。
Gan还称，市场也在关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)下月会议，以期从中获得有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息立场和缩减资产负债表意愿的线索。
特朗普周日攻击媒体并痛骂白宫泄密为“假新闻”。此前有报导称，其女婿在特朗普执政前试图与俄罗斯建立秘密交流管道。
INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份报告中说，“我们依然看好黄金，金价在未来一周可能会上涨。”
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月23日 当周，对冲和其他资产管理公司增持COMEX黄金净多仓，为四周来首见。
由于周一美国和英国适逢假日休市，很多交易员将离场。美国黄金期货提前收盘。
现货银稍早触及4月28日以来最高水准每盎司17.39美元，最新持平报17.36美元。
现货铂金(白金)涨0.3%至每盎司958.30美元。
现货钯金涨0.4%至每盎司793美元，稍早曾触及近两周高点每盎司796.70美元。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王洋/张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为