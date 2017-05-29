全球金市：现货金持稳四周高点附近，地缘政治疑虑提供支撑

路透5月29日 - 现货金周一守在四周高点附近；上个交易日金价上涨 近1%，因地缘政治紧张情势刺激避险买盘。

0801GMT，现货金近持平，报每盎司1,267.01美元。上周五金 价上涨0.9%，触及5月1日以来高位1,269.50美元。

美国期金下跌0.1%，至1,266.9美元。

“亚洲周一交易相对清淡，盘初在朝鲜试射导弹的消息传出后出现的买兴很快消退，”MKS的资深贵金属交易员Sam Laughlin在一份报告中说。

他并称，由于中国市场周一和周二因端午节假日休市，金价周一维持在窄幅区间内波动。

OCBC的分析师Barnabas Gan说，围绕美国总统特朗普的政治紧张局势为金价提供了一定支撑。

Gan还称，市场也在关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)下月会议，以期从中获得有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息立场和缩减资产负债表意愿的线索。

特朗普周日攻击媒体并痛骂白宫泄密为“假新闻”。此前有报导称，其女婿在特朗普执政前试图与俄罗斯建立秘密交流管道。

INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份报告中说，“我们依然看好黄金，金价在未来一周可能会上涨。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月23日 当周，对冲和其他资产管理公司增持COMEX黄金净多仓，为四周来首见。

由于周一美国和英国适逢假日休市，很多交易员将离场。美国黄金期货提前收盘。

现货银稍早触及4月28日以来最高水准每盎司17.39美元，最新持平报17.36美元。

现货铂金(白金)涨0.3%至每盎司958.30美元。