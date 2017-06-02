全球金市：现货金触及一周低位，因美国乐观数据助推美元涨势

路透6月2日 - 金价周五跌至一周低位，因股市攀升且美元持坚，此前美国公布乐观的民间就业数据，料提振美国本月升息前景。

美国今日晚些时候公布非农就业报告，投资者将从中寻找利率前景的进一步线索。

0738GMT，现货金跌0.3%至每盎司1,262.10美元，稍早触及5月26日以来最低位1,258.60美元。金价本周至今下跌0.4%，可能录得四周来首个单周跌幅。

美国期金跌0.5%至每盎司1,264.40美元。

“美元走强，美国股市上涨以及油价走软，都是短期内抑制金价涨势的不利因素，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“但另一方面，金价迄今跌幅不是太大，说明基金持续逢低买入。”

美国供应管理协会(ISM)公布，5月制造业指数从4月的54.8小升至54.9，制造业活动小幅升温，结束此前连续两个月放缓之势。民间就业岗位跳增25.3万个，表明经济在年初经历困境后，正在重新加速。

芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，美国联邦利率期货暗示，交易商认为美联储在6月13-14日会议升息0.25个百分点的机率达96%。

美联储理事鲍威尔是6月中旬政策会议召开前，最后公开发表讲话的官员之一。他表示美国经济“健康”，在采取危机时期推出的刺激举措近10年后，联储应继续朝着更加正常的政策逐步迈进。

“在美联储升息前，短期内我们看空黄金。未来三个月内，金价料将回跌至1,200美元，”瑞银财富管理驻香港的Dominic Schnider称。

其他贵金属中，钯金今日稍早触及5月1日以来最高位828.90美元，本周累计涨4.6%，料将创下3月24日当周以来最大单周涨幅。