全球金市：现货金触及一周低位，因美国乐观数据助推美元涨势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月2日 - 金价周五跌至一周低位，因股市攀升且美元持坚，此前美国公布乐观的民间就业数据，料提振美国本月升息前景。
美国今日晚些时候公布非农就业报告，投资者将从中寻找利率前景的进一步线索。
0738GMT，现货金跌0.3%至每盎司1,262.10美元，稍早触及5月26日以来最低位1,258.60美元。金价本周至今下跌0.4%，可能录得四周来首个单周跌幅。
美国期金跌0.5%至每盎司1,264.40美元。
“美元走强，美国股市上涨以及油价走软，都是短期内抑制金价涨势的不利因素，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
“但另一方面，金价迄今跌幅不是太大，说明基金持续逢低买入。”
美国供应管理协会(ISM)公布，5月制造业指数从4月的54.8小升至54.9，制造业活动小幅升温，结束此前连续两个月放缓之势。民间就业岗位跳增25.3万个，表明经济在年初经历困境后，正在重新加速。
芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，美国联邦利率期货暗示，交易商认为美联储在6月13-14日会议升息0.25个百分点的机率达96%。
美联储理事鲍威尔是6月中旬政策会议召开前，最后公开发表讲话的官员之一。他表示美国经济“健康”，在采取危机时期推出的刺激举措近10年后，联储应继续朝着更加正常的政策逐步迈进。
“在美联储升息前，短期内我们看空黄金。未来三个月内，金价料将回跌至1,200美元，”瑞银财富管理驻香港的Dominic Schnider称。
其他贵金属中，钯金今日稍早触及5月1日以来最高位828.90美元，本周累计涨4.6%，料将创下3月24日当周以来最大单周涨幅。
白银本周累计跌0.7%，铂金共计跌2.6%。这两种金属均料将创下四周来首次周线下跌。(完) (编译 艾茂林/于春红; 审校 蔡美珍/王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为