全球金市：现货金触及六周多高位，受益于美国就业报告令人失望

路透6月5日 - 金价周一在稍早触及逾六周高位后持稳，因令人失望的美国就业报告似乎削弱了美国未来接连积极升息的前景。 0115GMT，现货金 上涨0.1%，至每盎司1,281.40美元。金价早盘触及1,281.86美元，为4月21日以来最高。 美国8月期金 上涨0.3%，至每盎司1,283.4美元。 钯金 周一齐平6月2日高点每盎司843.10美元，这是自2014年9 月以来的最高水平。 美元指数在亚洲早盘持平，但距上周五触及的去年11月9日以来的最 低点96.654不是很远。 美国5月非农就业岗位增长势头放慢，此前两个月的增幅也被下修， 暗示就业市场正丧失动能，尽管失业率降至16年低点4.3%。 路透调查显示，华尔街初级市场交易商一致认为，美联储在两周后的 会议上将升息，但美国近期出炉的经济数据好坏不一，让分析师对于美联 储此后的政策行动莫衷一是。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金及资 产管理公司在纽约商品期货交易所(COMEX)的黄金净多头仓位连续第二周 增加，并触及近一个月以来的最高水平；他们同时还增持白银。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量周五 增加0.42%至851.00吨。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校 陈宗琦/戴素萍)