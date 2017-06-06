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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 16:43 BJT

全球金市：现货金触及近七周高位，因美元及股市走疲

路透班加罗尔6月6日 - 现货金周二触及近七周高位，因本周稍晚英 国大选及欧洲央行会议登场前，亚洲股市及美元走疲。

前美国联邦调查局(FBI)局长科米周四预定出席参议院委员会作证。 科米在负责FBI调查俄罗斯涉嫌干预美国去年大选时，遭总统特朗普撤职 。

这几个重要事件都有可能提高黄金的避险魅力。 OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，“当然主要还是看美元走势。但本周四还有欧洲央行利率决议和英国大选的风险，可以预计随着本周时间的推移，避险买盘将出现。”

0805GMT时，现货金涨0.8%至1,289.20美元。

美国期金升0.7%至1,291.8美元。

其他贵金属中，钯金涨至2014年9月11日以来最高水准，至每盎司850美元，白银触及17.682美元的高位，为4月25日以来最高。

铂金最高上涨0.8%至958.05美元。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 李春喜/王洋)
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