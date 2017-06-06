全球金市：现货金触及近七周高位，因美元及股市走疲

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月6日 - 现货金周二触及近七周高位，因本周稍晚英 国大选及欧洲央行会议登场前，亚洲股市及美元走疲。
前美国联邦调查局(FBI)局长科米周四预定出席参议院委员会作证。 科米在负责FBI调查俄罗斯涉嫌干预美国去年大选时，遭总统特朗普撤职 。
这几个重要事件都有可能提高黄金的避险魅力。 OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，“当然主要还是看美元走势。但本周四还有欧洲央行利率决议和英国大选的风险，可以预计随着本周时间的推移，避险买盘将出现。”
0805GMT时，现货金涨0.8%至1,289.20美元。
美国期金升0.7%至1,291.8美元。
其他贵金属中，钯金涨至2014年9月11日以来最高水准，至每盎司850美元，白银触及17.682美元的高位，为4月25日以来最高。
铂金最高上涨0.8%至958.05美元。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 李春喜/王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为