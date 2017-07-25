FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
全球金市：美元反弹压制金价小跌，静待美联储会议
#路透调查
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#图片精选
频道
专题
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
“通俄门”
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要
深度分析
综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要
中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系
中国财经
中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月25日 / 凌晨1点18分 / 2 天前

全球金市：美元反弹压制金价小跌，静待美联储会议

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月25日 - 金价在周一触及一个月高点后，周二盘初小跌，因美元反弹，市场静待本周稍后的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前。
    
    0050 GMT，现货金      跌0.2%至每盎司1,252.90美元；上日触及1,258.79美元，为6月23日以来最高。
    
    美国8月期金       跌0.1%至1,253.30美元。

    美元周一自逾一年低位回升，美债收益率上涨，投资人等候本周央行
会议消息及下次升息时间的线索。
    
    美国经济数据优于预期，亦助美元一臂之力，投资人密切关注俄罗斯
和美国总统特朗普助手可能共谋的事态发展。        
    
    周一美国参议院外交事务委员会主席科克(Bob Corker)表示，现在宣
布就制裁俄罗斯的议案达成协议还言之过早。此番言论让延宕已久的俄罗
斯最新制裁立法再添变数。
    
    美国总统特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)周一对参议院调查人
员表示，他去年四次与俄罗斯官员会面，但并未与莫斯科方面共谋影响20
16年美国大选。库什纳是一位白宫高级顾问。            
    
    美国6月成屋销售降幅超过预期，因房屋需求旺盛而供应不足，推升
房价至纪录高位，从而让首次置业者持观望态度。            
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周一其
黄金持仓量减少0.51%至809.62吨，周五为813.76吨。            (完) (编译 张若琪/戴素萍 审校 王丽鑫/张荻)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below