全球金市：美元和股市上涨下金价微跌，关注美联储主席叶伦证词

路透班加罗尔7月11日 - 金价周二微跌，因美元和股市上涨。市场等待美联储主席叶伦周三的证词陈述，以寻找美国升息路径的线索。 市场关注周三和周四叶伦就美联储的半年度货币政策和经济报告做出的证词陈述。 根据7月5日美联储公布的上次会议记录，叶伦可能表示美联储将寻求在8月前削减美债和抵押支持债券的持仓，实际上就是收紧美元供应。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在会议记录中也暗示，今年稍晚将再次升息。 MKS PAMP分析师Tim Brown说道：“如果叶伦的讲话更偏鹰派，那么 金价势必将会承受更大压力...”并补充道“不过这有很大部分已经反映 在价格上。” 0656GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,211.34美元。 美国8月期金 跌0.2%，报每盎司1,210.50美元。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周一 其黄金持仓量减少0.35%至832.39吨，周五为835.35吨。 其他贵金属，现货银 跌0.5%报每盎司15.55美元，钯金 涨0.3%，报每盎司842.25美元。 现货铂金(白金) 连跌三日，下滑0.8%报每盎司892.35美元。周 一一度跌至889.25美元，为5月4日来最低。(完) (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 许娜/张明钧)