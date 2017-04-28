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亚洲 | 2017年 4月 29日 星期六 03:37 BJT

全球金市：美元和股市回软提振黄金上涨，但周线下跌

    * 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元
    * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3%
    * 钯金升至两年高位831.50美元
    * 美联储将在5月2-3日召开政策会议

    路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀
数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心
全球贸易。
    
    欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央
行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。
    
    1842 GMT，现货金      涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高
1.5%。
    
    美国6月期金       收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。
    
    “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H
amza Khan说。
    
    “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨
设定基调的情景。”
    
    不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧
有所缓和，法国中间派总统候选人马克龙在首轮选举表现强劲，激发了风
险意愿，令黄金承压。
    
    尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨
慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。            
        
    现货银      跌0.1%，至每盎司17.20美元，此前降至3月15日来最低
17.12美元。
    
    钯金      升1.2%，至825美元，此前触及两年高位831.50美元，将
是周线唯一上涨的贵金属，可望录得4.2%周线涨幅。
        
    铂金      涨0.1%至每盎司941.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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