全球金市：美国政治不确定性支撑金价持稳，但周线恐连四跌

路透5月12日 - 金价周五持稳，受美国政治不确定性支撑，但金价周线势将连续第四周收低，因市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月升息。 0103 GMT，现货金 持平于每盎司1,224.63美元，周二曾触及八周低位1,213.81美元。 美国期金 亦持稳在每盎司1,224.50美元。 美国总统特朗普周四因批评被解职的FBI局长科米哗众取宠而遭遇阻 力。他的这种攻击很快被美国高级参议员和FBI代理负责人Andrew McCabe 所驳斥，他们誓言要继续调查特朗普竞选活动与俄罗斯之间的关联。 美国上周初请失业金人数意外下降，且4月生产者物价指数(PPI)强劲 反弹，表明劳动力市场吃紧且通胀上升，可能促使美国联邦储备理事会美 联储/FED)在6月升息。 美联储最具影响力的官员之一周四表示，贸易保护主义是“死胡同” ，也许可以在政治上加分，但最终将伤害美国经济。 七国集团(G7)财经首长周五在意大利展开为期两天的会议，欧洲、日 本和加拿大希望会后对美国总统特朗普尚未详加说明的重要政策方向，能 有较清晰的了解。 (完) (编译 许娜/王颖；审校 张若琪/戴素萍)