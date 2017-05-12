全球金市：美国政治不确定性支撑金价持稳，但周线恐连四跌

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月12日 - 金价周五持稳，受美国政治不确定性支撑，但金价周线势将连续第四周收低，因市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月升息。 0103 GMT，现货金 持平于每盎司1,224.63美元，周二曾触及八周低位1,213.81美元。 美国期金 亦持稳在每盎司1,224.50美元。 美国总统特朗普周四因批评被解职的FBI局长科米哗众取宠而遭遇阻 力。他的这种攻击很快被美国高级参议员和FBI代理负责人Andrew McCabe 所驳斥，他们誓言要继续调查特朗普竞选活动与俄罗斯之间的关联。 美国上周初请失业金人数意外下降，且4月生产者物价指数(PPI)强劲 反弹，表明劳动力市场吃紧且通胀上升，可能促使美国联邦储备理事会美 联储/FED)在6月升息。 美联储最具影响力的官员之一周四表示，贸易保护主义是“死胡同” ，也许可以在政治上加分，但最终将伤害美国经济。 七国集团(G7)财经首长周五在意大利展开为期两天的会议，欧洲、日 本和加拿大希望会后对美国总统特朗普尚未详加说明的重要政策方向，能 有较清晰的了解。 (完) (编译 许娜/王颖；审校 张若琪/戴素萍)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。