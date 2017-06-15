全球金市：股市疲软激励现货金上扬，美国数据欠佳推动避险买需

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月15日 - 现货金周四小升，脱离上日触及的近三周低 位，美国经济数据疲软，加上美国总统特朗普面临妨碍司法调查的报导传 出后，亚股下滑，皆令金价获得支撑。
美国零售销售及通胀数据疲软，盖过了美联储周三升息的消息，令外 界质疑美国经济改善情况，造成美元承压。
“虽然美联储说数据疲软是暂时现象，但市场难以完全接受这个看法 ，”OANDA市场分析师Jeffrey Halley指出。
“周四我们看到美元承压，短期而言利好黄金。”
0800GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,262.86美元。周三触及1,256.65美元的5月26日以来低点。
美国8月期金跌0.9%至每盎司1,264.50美元。
“我们预计金价会守住1,260美元附近的支撑位，预期近期美国经济数据疲软及持续的地缘政治担忧应该会支撑金价，”MKS PAMP的交易员Sam Laughlin在一份报告中称。
其他贵金属方面，现货银涨0.2%至每盎司16.91美元。周三收高，结束五日连跌。
现货钯金跌1.1%至每盎司853.50美元；现货铂金跌0.6%至每盎司929.50美元。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 高琦/张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为