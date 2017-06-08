全球金市：英国大选之际金价持稳，欧洲央行会议受关注

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月8日 - 金价周四持稳，今日稍后将有一系列重大地缘政治事件，投资者等待可指明市场方向的线索。这些重大事件有可能提振黄金避险需求。
英国大选投票已经开始，欧洲央行稍后也将开会，可能讨论是否放弃进一步刺激承诺，美国前FBI局长科米将在国会作证。
“除非今日有重大意外，工党超过保守党，我认为金价不会对英国大选做出太大反应。市场已经消化了大选因素，”汤森路透旗下咨询公司GFMS的分析师Cameron Alexander表示。
“(ECB会议)若发出更加乐观的预估，可能会令资金离开黄金转向收益更高的资产，不过这一过程将会比较温和。”
0809GMT时，现货金几近持平，报每盎司1,285.91美元。
美国8月期金下跌0.4%至每盎司1,288.20美元。
“许多事情同时发生...或许会带来一定影响，可能令波动率上升，而不是影响价格走向，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。
周三金价从近七个月高位回落，当天前FBI局长科米给参议院的书面证词没有太多意外之处。
周三公布的民调显示，英国首相特雷莎梅料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势，表明她要求提前选举以增强在英退谈判中实力的押注将取得成功。
欧洲央行可能会在今日晚些时候的会议上维持宽松货币政策不变，因尽管欧元区经济增长转强，但通胀率仍低于目标。
现货钯金最高上涨0.7%至每盎司840.10美元。前一日曾触及近三年高位，但最后收跌2.3%。
现货铂金(白金)上升0.6%至每盎司947.80美元。现货银上涨0.5%至17.63美元。(完) (编译 王颖/王洋; 审校 于春红/汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为