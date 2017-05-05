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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 16:40 BJT

全球金市：避险买盘推升现货金，但本周仍恐创11月以来最大单周跌幅

    路透班罗加尔5月5日 - 国际金价周五走高，油价及铁矿石价格下滑拖累股市挫低，促使投资人转进黄金避险，但金价仍恐创下近六个月来最大单周跌幅。
    
    0746GMT，现货金      上涨0.5%，至每盎司1,233.10美元。
    
    “金价在亚洲上扬。油价及铁矿石今天在亚洲崩跌后，交易员逃向避险资产。对于中国经济成长及石油输出国组织(OPEC)下个可能动作的不安情绪，很可能是主导本周尾声市况的最大因素，”OANDA市场分析师Jeffrey Halley称。

    “此外，在今晚美国非农就业数据及周日法国大选等风险事件之前，
交易商也倾向于选择避险第一，”Halley称。
    
    美国期金       涨0.4%至每盎司1,233.40美元。
    
    金价较周四所及七周低位1,225.20美元小涨，周线料下跌3%左右，为
截至11月11日当周以来最大百分比跌幅。
    
    “当前的小幅上扬可能只是今晚非农就业报告之前的小规模平仓所致
，是近几天下跌后的一次迟来的反弹，”ABC Bullion首席经济学家Jorda
n Eliseo称。
    
    市场在翘首以待美国4月非农就业报告出炉。香港利昌金铺首席交易
员Ronald Leung称，若数据强于预期，则将提升6月升息预期，并对金价
带来负面影响。
    
    路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，现货金可能跌至每盎司1,
209美元，因其已跌穿支撑位1,229美元。            
    
    其他贵金属方面，现货银      涨0.8%至每盎司16.41美元，周线料
下跌近5%，为连续第三周下跌；现货铂金      涨逾1%至每盎司908.25美
元，周线料跌逾4%；现货钯金      涨0.2%至每盎司805.20美元，周线料
录得3月10日当周以来最差单周表现。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张涛/王洋)
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