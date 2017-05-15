全球金市：金价上扬，因美国数据疲软且朝鲜试射导弹引担忧

路透5月15日 - 金价周一小幅上升，因美国经济数据逊于预期及朝鲜 (北韩)周末试射导弹令美元承压。

0529GMT，现货金上涨0.2%至1,231.06美元，略高于100日移动 均值。金价上周五上涨了约0.3%。

美国期金上扬0.3%至每盎司1,230.90美元。

朝鲜周一表示，在领导人金正恩监督下，已于周日成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。

“朝鲜试射导弹巩固了对黄金的支撑，但目前显然还没升级至投资者变得过度担忧的程度，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes称。

美国周五公布的4月零售销售较前月增长0.4%，低于分析师预期增幅0.6%，而令人失望的消费者物价数据引发对零售业以及整体经济的担忧。

“该数据似乎指向(美国经济)走软趋势。基于当前已知情况，除非有更多更强劲数据，否则升息两次以上不是很有可能，”Argonaut Securities分析师刘晓慧称。

芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch显示，交易商目前预计美联储6月升息概率接近100%。

据路透技术分析师王涛，现货金或将结束当前在每盎司1,229-1,236.60美元窄幅区间内的反弹，并在随后重新跌至5月9日低位1,214美元。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至5月9日当周，对冲基金和其他货币基金削减了纽约商品期货交易所(COMEX)黄金净多仓至六周低点。