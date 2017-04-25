版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 09:55 BJT

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑

路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。

0115GMT，现货金持平于每盎司1,275美元。昨日下跌约0.7%，盘中触及4月11日以来最低1,265.90美元。

美国期金下跌0.1%，报每盎司1,276.60美元。

伦敦金属交易所(LME)周一称，推出新贵金属合约的时间将延至7月10日，比之前宣布的时间晚了一个月以上。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.17%至860.17吨。

国际货币基金组织(IMF)称，俄罗斯和哈萨克斯坦3月提高黄金持仓。

瑞银集团(UBS)将三个月金价目标自此前估计的每盎司1,300美元调降至1,200美元。

全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 陈宗琦/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐