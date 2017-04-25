全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
0115GMT，现货金持平于每盎司1,275美元。昨日下跌约0.7%，盘中触及4月11日以来最低1,265.90美元。
美国期金下跌0.1%，报每盎司1,276.60美元。
伦敦金属交易所(LME)周一称，推出新贵金属合约的时间将延至7月10日，比之前宣布的时间晚了一个月以上。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.17%至860.17吨。
国际货币基金组织(IMF)称，俄罗斯和哈萨克斯坦3月提高黄金持仓。
瑞银集团(UBS)将三个月金价目标自此前估计的每盎司1,300美元调降至1,200美元。
全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 陈宗琦/李爽)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。