全球金市：金价上涨，因油价下挫刺激对黄金的避险需求

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透班加罗尔6月22日 - 金价周四连续第二日上涨，在油价走低的环境下，避险情绪推高了黄金需求，美元和美债收益率疲软也提振了黄金。
0812 GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,252.41美元，上日涨0.3%。
美国8月黄金期货涨0.6%至每盎司1,253.30美元。
“在近期原油价格下跌后，美元走软和风险规避倾向助推黄金在周四亚洲时段走高。”MKS PAMP的交易员Sam Laughlin表示。
油价在今日稍早上涨，随后转为走低，交易员准备迎来油价测试新低，因担忧全球供应过剩局面挥之不去。
“油价在期货市场上不可控制的溢出效应，可能已经促使一些交易员触动风险规避的按钮并因此买入黄金。”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley表示，“主要的推动因素似乎来自美国较长期公债收益率曲线的趋平。”
其它贵金属方面，现货银上涨1%至每盎司16.61美元。现货铂金盘中触及一周高位，上涨0.6%报每盎司929.20美元。现货钯金下滑0.8%，报每盎司880.99美元。（完） (编译/审校 孙国玉/高琦/刘秀红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。