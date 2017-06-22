全球金市：金价上涨，因油价下挫刺激对黄金的避险需求

路透班加罗尔6月22日 - 金价周四连续第二日上涨，在油价走低的环境下，避险情绪推高了黄金需求，美元和美债收益率疲软也提振了黄金。

0812 GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,252.41美元，上日涨0.3%。

美国8月黄金期货涨0.6%至每盎司1,253.30美元。

“在近期原油价格下跌后，美元走软和风险规避倾向助推黄金在周四亚洲时段走高。”MKS PAMP的交易员Sam Laughlin表示。

油价在今日稍早上涨，随后转为走低，交易员准备迎来油价测试新低，因担忧全球供应过剩局面挥之不去。

“油价在期货市场上不可控制的溢出效应，可能已经促使一些交易员触动风险规避的按钮并因此买入黄金。”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley表示，“主要的推动因素似乎来自美国较长期公债收益率曲线的趋平。”