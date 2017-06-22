全球金市：金价上涨，因美债收益率曲线趋平且美元下跌

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透班加罗尔6月22日 - 金价周四上涨，受助于美元走软，令美国公债收益率曲线为近10年来最平。
0120 GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,251.91美元。上日上涨0.3%，为6月6日以来最大单日百分比变化幅度。
美国8月期金涨0.6%至每盎司,253.10美元。
周三时美国公债收益率曲线为近10年来最平，因投资者评估通胀指标 下降的情况下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)鹰派政策对经济的影响 。
美元周四在一个月高位下方持稳，整理近期涨势；这波涨势与美联储 今年稍后可能再升息一次相关。
美国5月成屋销售意外增长，达到10年来第三高的月销量水平，库存 长期不足将房价中值推至纪录最高。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三 其黄金持仓量上升0.04%至853.98吨，周二为853.68吨。
英国央行首席经济学家霍尔丹周三表示，他可能在今年投票支持升息 一次，这暗示央行距离结束10年来持续对英国经济提供紧急支持的做法又 更近了一步。
英国女王伊丽莎白二世周三主持国会开议，宣布未来两年的政府施政 计划，首相特雷莎梅承诺在英国退欧议题上，将更加倾听企业的疑虑。 (完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 王兴亚/龚芳)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。