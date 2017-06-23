全球金市：金价上涨，因美元疲软以及避险情绪提振买需

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透班加罗尔6月23日 - 黄金周五微涨，因美元走软以及地缘政治事件引发的避险情绪提振了黄金的避险魅力。
“避险情绪在升温，主要是因为中东的局势，也因为有消息称中国严查去年的一些海外贷款，”中国最大的黄金上市交易基金--华安黄金易的基金经理Richard Xu表示。
两名消息人士周四表示，中国银行监管机构要求部分银行评估对一些公司海外收购的曝险。
0751GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,254.11美元，但周线接近持平。
美国期金 8月合约攀升0.5%至每盎司1,255.10美元。
黄金经纪商GoldSilver Central驻新加坡董事总经理Brian Lan说，美国和英国政治局势，以及朝鲜相关情势，是激发对黄金避险需求的其他因素之一。
投资者将关注下周的美国关键经济数据，寻觅美联储升息决定相关线索。
美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数。
路透技术分析师王涛称，现货金可能重探每盎司1,254美元的阻力位，很有可能升逾此水准，并进一步向1,262美元的下一阻力位挺进。
其他贵金属方面，现货银涨1.1%至每盎司16.72美元，周线涨0.8%。
铂金(白金)攀升0.6%至每盎司926.45美元，周线涨0.5%。
钯金涨0.9%至每盎司891.60美元，周线上扬3.5%。(完) (编译 李春喜/艾茂林; 审校 王兴亚/孙茉莉)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。