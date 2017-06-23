全球金市：金价上涨，因美元疲软以及避险情绪提振买需

路透班加罗尔6月23日 - 黄金周五微涨，因美元走软以及地缘政治事件引发的避险情绪提振了黄金的避险魅力。

“避险情绪在升温，主要是因为中东的局势，也因为有消息称中国严查去年的一些海外贷款，”中国最大的黄金上市交易基金--华安黄金易的基金经理Richard Xu表示。

两名消息人士周四表示，中国银行监管机构要求部分银行评估对一些公司海外收购的曝险。

0751GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,254.11美元，但周线接近持平。

美国期金 8月合约攀升0.5%至每盎司1,255.10美元。

黄金经纪商GoldSilver Central驻新加坡董事总经理Brian Lan说，美国和英国政治局势，以及朝鲜相关情势，是激发对黄金避险需求的其他因素之一。

投资者将关注下周的美国关键经济数据，寻觅美联储升息决定相关线索。

美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数。

路透技术分析师王涛称，现货金可能重探每盎司1,254美元的阻力位，很有可能升逾此水准，并进一步向1,262美元的下一阻力位挺进。

其他贵金属方面，现货银涨1.1%至每盎司16.72美元，周线涨0.8%。

铂金(白金)攀升0.6%至每盎司926.45美元，周线涨0.5%。