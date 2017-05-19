全球金市：金价上涨，料创4月中旬以来最大单周涨幅

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月19日 - 金价周五小幅上涨，料创4月中旬以来最大单周涨幅，因美国政治危机打击风险偏好，导致美元走软，股市下跌。
0102 GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,250.20美元。金价周四下跌1.1%，创5月3日以来最大单日百分比跌幅，并结束连续五日的上涨。金价本周以来涨约1.8%。
美国期金跌0.2%至每盎司1,250.40美元。
美元兑一篮子主要货币在六个月低位上方交投，但日内仍跌0.1%。美元指数隔夜受助于美国经济数据获得一些缓解。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%。
美国总统特朗普周四否认2016年竞选期间与俄罗斯共谋，或要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.14%至850.71吨。
据直接知情的消息人士周四称，德国商业银行将在未来一年内关闭其实物贵金属业务。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 王兴亚/陈宗琦)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。