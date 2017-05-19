全球金市：金价上涨，料创4月中旬以来最大单周涨幅

路透5月19日 - 金价周五小幅上涨，料创4月中旬以来最大单周涨幅，因美国政治危机打击风险偏好，导致美元走软，股市下跌。

0102 GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,250.20美元。金价周四下跌1.1%，创5月3日以来最大单日百分比跌幅，并结束连续五日的上涨。金价本周以来涨约1.8%。

美国期金跌0.2%至每盎司1,250.40美元。

美元兑一篮子主要货币在六个月低位上方交投，但日内仍跌0.1%。美元指数隔夜受助于美国经济数据获得一些缓解。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%。

美国总统特朗普周四否认2016年竞选期间与俄罗斯共谋，或要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.14%至850.71吨。