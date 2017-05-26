全球金市：金价下滑，因油价下跌后美元持稳

路透5月26日 - 金价周五亚洲盘初小幅下跌，因商品货币走软令美元持稳。此前石油输出国组织(OPEC)及其他产油国决定延长减产协议，令原本期望加大减产力度的投资者失望。

0110 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,253.10美元，周线可能下跌0.1%。

美国期金下滑0.2%至每盎司1,254.2美元。

美元指数最新报97.272.

油价周四跌5%，创3月初以来单日最大百分比跌幅。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。石油供应过剩曾导致过去三年油价腰斩，产油国收入骤降，目前全球产油国正努力扭转这种供应过剩局面。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，他正花更多时间思考美国总统特朗普任下的财政政策将如何影响经济，目前为止他认为这些财政政策短期内将给经济做出少许贡献，但较长期而言则基本没什么贡献。

美联储理事布雷纳徳周四称，全球经济较过去更为亮丽，对于联储的美国前景看法所构成的风险减弱。

美国上周初请失业金人数小幅增加，四周均值触及44年低位，表明就业市场进一步收紧，这可能鼓励美联储下个月升息。

香港政府统计处周四数据显示，今年4月自香港流入中国内地的黄金量，按月减少33.5%，终止此前两个月回升的势头，但净流入量仍为九个月内第二多。

据华盛顿邮报及美国国家广播公司(NBC)周四报导，身兼白宫高级顾问的特朗普总统女婿库什纳(Jared Kushner)正受到美国联邦调查局(FBI)“通俄门”的调查。

伦敦金银市场协会(LBMA)周四称，正在公布一项行为准则，旨在增强对伦敦黄金市场的信心。

Barrick Gold周四表示，其持有多数股权的Acacia Mining两矿厂受到坦桑尼亚矿石出口禁令影响，这两个矿厂的产量占Barrick今年产量预估的6%。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 王兴亚/戴素萍)