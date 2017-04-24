全球金市：金价下滑，法国总统大选结果重振风险偏好

路透邦加罗尔4月24日 - 金价周一跌逾1%至近两周最低位，之前法国中间派候选人马克龙在总统大选首轮投票中胜出，提振股市并引发避险资产黄金的卖盘。
0618 GMT，现货金跌逾1%至每盎司1,270.80美元，日内一度跌至近两周低位1,265.90美元。
美国期金跌1.3%至每盎司1,272.80美元。
“金价今早大跌，因冒险意愿改善，”华侨银行分析师Barnabas Gan表示。
“马克龙和勒庞成为得票前两名候选人，这的确消除了上周尾段我们所见到的一些悬疑氛围及避险情绪。”
中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首
轮投票胜利，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。
“由于马克龙选举结果不错，避险买盘迅速消散，我认为这是今天早上金价面临卖盘的原因，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示。
这样的结果降低了反建制冲击的风险，外界普遍认为马克龙将于决选中获胜，使得法国续留欧盟。
欧元兑美元周一在亚洲盘初触及五个月高点，周日美股指数期货大涨。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布数据显示，截至4月18日止 当周，对冲基金与其他基金经理连续第五周增加COMEX期金持仓，持仓水 平升至五个月高点。
现货银下跌0.6%至每盎司17.77美元，稍早曾触及一个月低点17.65美元。
铂金下跌0.4%至966.40美元，钯金上涨1%至799.30美元。(完) (编译 王颖/张明钧; 审校 高琦/于春红)