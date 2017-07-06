全球金市：金价下跌因美联储内部对前景看法分歧，关注连串美国数据

路透班加罗尔7月6日 - 金价周四下滑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上日公布会议记录显示，其内部对通胀前景及其可能如何影响升息速度的看法存在分歧。

美联储6月13-14日政策会议记录还显示，几位联储官员希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。

0820GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,224.24美元，但自周三触及八周低位1,217.14美元后，已收复部分失地。

“美联储的评论以及朝鲜(北韩)引发的紧张局势升高，帮助金价脱离周三曾触及的低点。”黄金交易商GoldSilver Central总经理Brian Lan称。

“然而，美元持稳，限制了金价涨势。”

美国8月期金上涨0.2%至1,223.70美元。

“鉴于美元相对稳定且美股持坚，我们料想金价短线仍将走跌。”INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中称。

在周五美国非农报告公布前，投资者还关注周四稍晚将出炉的多项美国数据，包括ADP民间就业报告，供应管理协会(ISM)非制造业指数和一周请领失业金人数，以寻找交投线索。

其他贵金属方面，现货银跌0.4%至15.99美元，距周三所及的六个月低点15.84美元不远。

现货铂金(白金)跌0.4%至906.50美元，现货钯金上涨0.3%至842.75美元。(完) (编译 刘秀红/张若琪 审校 张明钧/高琦)