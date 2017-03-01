全球金市：金价下跌，因美联储官员强硬言论提振美元

路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。

0647GMT，现货金跌0.4%报1,243.86美元。该合约在2月27日曾 触及11月11日以来高点1,263.80美元。

美国期金跌0.8%报1,244.30美元。

特朗普承诺调整移民体系，促进美国人就业和提升薪资，并承诺对中产阶级“大规模”减免税费，及对企业减税，但几乎没有说明采取哪些具体举措。

美元指数涨0.5%报101.580。

数位美联储决策者周二的讲话提升了对3月加息的预期。

“但美联储主席叶伦周五的讲话应十分重要。如果她的立场转向强硬，那么3月会议将有可能加息，并提振美元。”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

据路透技术分析师王涛，现货金可能在1,244美元支撑位附近企稳，然后升至1,252-1,258美元的区间。

“市场目前预期3月美联储加息机率提高，因此金价可能短期仍承压，”MKS PAMP的Thorndike表示，并称金价短期支撑位在1,244-45美元，之后在1,241.50美元有更强支撑。

现货银略跌0.1%报每盎司18.28美元。