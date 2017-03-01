全球金市：金价下跌，因美联储官员强硬言论提振美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。
0647GMT，现货金跌0.4%报1,243.86美元。该合约在2月27日曾 触及11月11日以来高点1,263.80美元。
美国期金跌0.8%报1,244.30美元。
特朗普承诺调整移民体系，促进美国人就业和提升薪资，并承诺对中产阶级“大规模”减免税费，及对企业减税，但几乎没有说明采取哪些具体举措。
美元指数涨0.5%报101.580。
数位美联储决策者周二的讲话提升了对3月加息的预期。
“但美联储主席叶伦周五的讲话应十分重要。如果她的立场转向强硬，那么3月会议将有可能加息，并提振美元。”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
据路透技术分析师王涛，现货金可能在1,244美元支撑位附近企稳，然后升至1,252-1,258美元的区间。
“市场目前预期3月美联储加息机率提高，因此金价可能短期仍承压，”MKS PAMP的Thorndike表示，并称金价短期支撑位在1,244-45美元，之后在1,241.50美元有更强支撑。
现货银略跌0.1%报每盎司18.28美元。
现货铂金持坚报1,022.80美元，现货钯金涨0.4%报771.90美元。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林/于春红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。