全球金市：金价下跌，因美联储3月升息预期推高美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透3月2日 - 金价周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员论调鹰派的讲话激起3月升息预期后，美元走坚。
0715GMT，现货金下跌0.4%至每盎司1,244.72美元。周一金价涨至1,263.80美元，为11月11日以来最高。
美国期金下滑0.3%至1,245.30美元。
美元指数触及102，创1月11日以来最高。
“在美联储官员鹰派言论打击下，金价目前有可能会遇到一点点抛压。毕竟3月升息已非常有可能，几乎是板上钉钉了，”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬称。
“我们也可以看到全球整体政治氛围在变化。即便是对黄金不感兴趣的风险规避者也在投资黄金，以防万一。”
美国1月消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四年来最大升幅，提高了美联储3月加息的机率。
美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
还有更多美联储政策制定者将在周五讲话，包括联储主席叶伦、副主席费舍尔(Stanley Fischer)在内，有望在美联储3月14-15日会议前夕提供更多有关美联储政策路径的线索。
路透技术分析师王涛称，现货金有可能再探每盎司1,252美元的阻力位，如果突破，则可能进一步上探下一阻力位1,258美元。
其他贵金属方面，现货银跌0.3%至每盎司18.35美元；现货铂金跌0.2%至1,012.90美元；现货钯金跌0.3%至772.93美元。(完) (编译 许娜/刘秀红；审校 艾茂林/白云)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。