全球金市：金价下跌，因美联储3月升息预期推高美元

路透3月2日 - 金价周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员论调鹰派的讲话激起3月升息预期后，美元走坚。

0715GMT，现货金下跌0.4%至每盎司1,244.72美元。周一金价涨至1,263.80美元，为11月11日以来最高。

美国期金下滑0.3%至1,245.30美元。

美元指数触及102，创1月11日以来最高。

“在美联储官员鹰派言论打击下，金价目前有可能会遇到一点点抛压。毕竟3月升息已非常有可能，几乎是板上钉钉了，”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬称。

“我们也可以看到全球整体政治氛围在变化。即便是对黄金不感兴趣的风险规避者也在投资黄金，以防万一。”

美国1月消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四年来最大升幅，提高了美联储3月加息的机率。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。

还有更多美联储政策制定者将在周五讲话，包括联储主席叶伦、副主席费舍尔(Stanley Fischer)在内，有望在美联储3月14-15日会议前夕提供更多有关美联储政策路径的线索。

路透技术分析师王涛称，现货金有可能再探每盎司1,252美元的阻力位，如果突破，则可能进一步上探下一阻力位1,258美元。