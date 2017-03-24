全球金市：金价下跌，市场等待美国会对医保法案投票

路透3月24日 - 金价周五下跌。美元走强，市场静观美国总统特朗普是否能够成功推动医保提案获得通过，并将此视为特朗普实施其政经计划的能力试金石。
分析师及交易员称，医保计划若遭遇阻碍，会影响特朗普的减税和增加基建支出的努力，从而可能引发股市下跌，并促使更多投资者转向黄金进行避险。
0651 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,242.31美元，周四则曾触及2月28日以来的最高位1,253.12美元。周线有望连续第二周上涨。
美国期金下跌0.4%至每盎司1,242.20美元。
“如果医保法案投票通过，那么金价可能承压。但如果面临阻碍，金价可能上看此前高位约1,260美元，”一贵金属交易员称。
美元周五略微扳回失地，因迹象显示推迟的医保法案投票将在今日稍晚进行，不过能否通过仍不好说。
美元指数涨0.2%至99.956，周三曾触及七周低点99.547。
“金价在1,245美元下方仍有强劲买需，但若上攻1,250美元再次失败，则恐打破这一支撑水准，测试1,230-1,235美元，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin表示。
路透技术分析师王涛称，现货金目标位仍在每盎司1,237美元，因其在1,247-1,254美元面临强劲阻力。
现货银跌0.2%报每盎司17.51美元，上日曾触及逾两周高位17.69美元。
现货铂金下滑0.7%报951.50美元。现货钯金涨0.4%报801美元，上日曾高见808.70美元，为2015年3月以来最高。(完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 高琦/于春红)