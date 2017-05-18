全球金市：金价下跌，美国政情紧张下出现获利了结

路透5月18日 - 现货金周四下跌，之前触及逾两周高位，受美国政情混乱下获利了结盘的打压。

周三金价上涨约2%，创下去年6月以来最大单日百分比涨幅，因一项报道称特朗普曾试图干预一项联邦调查之后，他面临的压力加大。

近期美国政情出现波动，一方面特朗普撤掉了联邦调查局(FBI)局长的科米的职务，另一方面他在与俄外长会谈时谈及高度敏感的国家安全信息。这使得投资者怀疑特朗普还能否推进减税和去监管计划。

“我们见到一些平仓，可能是来自于亚洲交易商，也有可能是对上日走势的一些修正，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

“我对于这波金价涨势保持警戒，因为是受到政治面而非基本面消息带动。若华府政治风暴消退，涨势将会失去动能。”

0805GMT，现货金下跌0.2%至每盎司1,258.02美元，稍早曾触及5月1日以来最高水准1,263.02美元。金价过去五个交易日皆收涨。

美国期金近持平于每盎司1,258.40美元。

MKS交易员Sam Laughlin在一份报告中指出，“亚洲周四买卖力道拉锯，获利了结与基本买兴对战。”

“短线可能见到获利了结对金价构成压力，不过当前美国的政治情势可能应会让基本买盘持续在1,250美元左右支撑金价。”

根据路透技术分析师王涛，现货金也可能温和回档至1,252美元的支撑，之后再测试1,264美元的阻力。

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示，“我认为金价已经推涨了一波，可能在一至两日内见到反转。人们可能会回归基本面，观察利率的走向。”