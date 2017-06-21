全球金市：金价从五周低位反弹，因股市下跌

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透班加罗尔6月21日 - 金价周三小幅上涨，受助于股市下跌。金价上日触及五周最低点。 0038 GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,245.30美元。上日低见1,241美元。 美国8月期金 涨0.2%至每盎司1,246.3美元。 油价周三再次下滑并触及七个月低位，令亚洲投资者感到不安，这盖 过了美国指数公司MSCI明晟将中国大陆股票纳入新兴市场指数的影响。 但MSCI明晟并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大 跌眼镜。 通胀和未来金融稳定前景，成为美国联邦储备理事会(美联储/FED)讨 论以何种速度推进未来升息进程的核心问题。 达拉斯联储总裁柯普朗周二称他想等待更多数据，以判断近期疲弱的 通胀数据是否只是暂时的。 俄罗斯央行5月增加黄金储备，为连续第五个月增持。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 王兴亚/龚芳)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。