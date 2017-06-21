版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 09:32 BJT

全球金市：金价从五周低位反弹，因股市下跌

    路透班加罗尔6月21日 - 金价周三小幅上涨，受助于股市下跌。金价上日触及五周最低点。
    
    0038 GMT，现货金      涨0.2%至每盎司1,245.30美元。上日低见1,241美元。
    
    美国8月期金       涨0.2%至每盎司1,246.3美元。

    油价周三再次下滑并触及七个月低位，令亚洲投资者感到不安，这盖
过了美国指数公司MSCI明晟将中国大陆股票纳入新兴市场指数的影响。
    
    但MSCI明晟并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大
跌眼镜。
    
    通胀和未来金融稳定前景，成为美国联邦储备理事会(美联储/FED)讨
论以何种速度推进未来升息进程的核心问题。
    
    达拉斯联储总裁柯普朗周二称他想等待更多数据，以判断近期疲弱的
通胀数据是否只是暂时的。
    
    俄罗斯央行5月增加黄金储备，为连续第五个月增持。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 王兴亚/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐