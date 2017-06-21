全球金市：金价从五周低位反弹，因股市下跌

路透班加罗尔6月21日 - 金价周三小幅上涨，受助于股市下跌。金价上日触及五周最低点。 0038 GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,245.30美元。上日低见1,241美元。 美国8月期金 涨0.2%至每盎司1,246.3美元。 油价周三再次下滑并触及七个月低位，令亚洲投资者感到不安，这盖 过了美国指数公司MSCI明晟将中国大陆股票纳入新兴市场指数的影响。 但MSCI明晟并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大 跌眼镜。 通胀和未来金融稳定前景，成为美国联邦储备理事会(美联储/FED)讨 论以何种速度推进未来升息进程的核心问题。 达拉斯联储总裁柯普朗周二称他想等待更多数据，以判断近期疲弱的 通胀数据是否只是暂时的。 俄罗斯央行5月增加黄金储备，为连续第五个月增持。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 王兴亚/龚芳)