全球金市：金价从八周低位小升，受美元下跌提振

路透班加罗尔5月10日 - 金价周三从昨日所及的八周低位小升，因美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米后美元下挫。

0715GMT，现货金上涨0.1%至每盎司1,221.47美元。金价周二跌破100日移动均线，至3月15日以来最低1,213.81美元。

“我们认为金价跌势也许会延展至每盎司1,180-1,200美元，在该区域有很强的技术性支撑，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

“在该水平我们应该会见到相当一些不错的买盘，自高点回调约10%应会提高持有黄金的风险回报吸引力。”

美国黄金期货涨0.4%至每盎司1,221.50美元。

美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿。

围绕朝鲜(北韩)可能再次进行武器测试的担忧重燃，这亦支撑金价。

朝鲜驻英国大使Choe Il周二接受Sky News采访时说，朝鲜准备进行第六次核试验。朝鲜问题观察人士称该国可能进行核试验，但Choe Il的言论提醒市场，最近暂时平静的朝鲜半岛局势的紧张情况可能升级。

但美国下个月可能收紧货币政策的预期拖累金价。

自4月中触及五个月高点1,295.42美元以来，金价已经累计下跌约75美元。

“金价已经失去作为避风港的吸引力...市场再度聚焦于美国增长动能以及未来加息的可能性。法国大选已尘埃落定，地缘政治风险不是很多，”Argonaut Securities分析师刘晓慧称。