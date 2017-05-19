全球金市：金价势将创五周来最大周线涨幅，受美元下跌提振

* 钯金可望录得1月底来最大单周跌幅 * 铂金和白银本周周线将录得五周来的最大升幅 路透纽约/伦敦5月19日 - 黄金周五上涨，势将创五周来最大周线涨 幅，因美国政治风波拖累美元下跌，提振黄金的避险魅力。 1847 GMT，现货金 上涨0.6%，至每盎司1,253.87美元。本周周 线上涨2%。 美国期金 收升0.06%，至1,253.60美元。 “美国政治风波拉低美元，本周人气支撑黄金，”丹麦丹斯克银行分 析师Jens Pedersen表示，他又补充说，不确定黄金的涨势会否延续至下 周。 上周美国总统特朗普开除美国联邦调查局(FBI)局长科米，由此触发 的这场政治风暴在周三达到高潮，美国司法部指派特别检察官，调查俄罗 斯和特朗普2016年美国总统竞选时的潜在关系。 美元指数 势将录得逾一年来表现最差的一周，而全球股市小升 。 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美 国联邦储备理事会(FED/美联储)预期的升息计划可能对经济而言过快。 CME Group的FedWatch程式显示，美国联邦基金利率期货走势反映出 ，交易商预计美联储6月升息的机率为74%。 其他贵金属方面，钯金 下跌0.5%，至757.97美元。本周下滑6% ，势将创下1月底以来最大单周跌幅。 铂金 上涨0.6%，至937.24美元，现货银 上涨1.6%，至16 .80美元。铂金及白银有望创下4月中来最强的周度表现。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)