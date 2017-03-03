全球金市：金价可能写下11月以来表现最差一周，受美国加息预期打压

路透3月3日 - 黄金周五下跌，即将录得五周来首次周线下滑，并可能写下11月以来表现最差的一周，因对于美国最早本月加息的预期升温。

0730GMT，现货金跌0.3%至每盎司1,231.31美元，盘中稍早触及1,229.05美元低位。黄金价格本周迄今已跌去近2.3%。

美国期金下滑0.1%至每盎司1,231美元。

MKS PAMP Group交易商Sam Laughlin称，在美联储3月会议前，升息预期升温应该会遏制金价的任何涨势。

“美联储主席叶伦今夜将发表讲话，如果她不出所料，推升3月升息可能，则各贵金属料将进一步走软，”Laughlin称。

“金价第一道支撑位在每盎司1,230美元附近，下一道支撑或为100日移动均线切入位1,210美元。”

叶伦及美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)均将于周五稍晚发表讲话。

现货银持坚于每盎司17.78美元，周四跌3.5%并触及三周低位17.64美元。周线料收跌3%，为12月以来最差单周表现。

现货铂金持稳于987美元，前一交易日跌3%触及一个月低位978.75美元。