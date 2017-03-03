全球金市：金价可能写下11月以来表现最差一周，受美国加息预期打压

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透3月3日 - 黄金周五下跌，即将录得五周来首次周线下滑，并可能写下11月以来表现最差的一周，因对于美国最早本月加息的预期升温。
0730GMT，现货金跌0.3%至每盎司1,231.31美元，盘中稍早触及1,229.05美元低位。黄金价格本周迄今已跌去近2.3%。
美国期金下滑0.1%至每盎司1,231美元。
MKS PAMP Group交易商Sam Laughlin称，在美联储3月会议前，升息预期升温应该会遏制金价的任何涨势。
“美联储主席叶伦今夜将发表讲话，如果她不出所料，推升3月升息可能，则各贵金属料将进一步走软，”Laughlin称。
“金价第一道支撑位在每盎司1,230美元附近，下一道支撑或为100日移动均线切入位1,210美元。”
叶伦及美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)均将于周五稍晚发表讲话。
现货银持坚于每盎司17.78美元，周四跌3.5%并触及三周低位17.64美元。周线料收跌3%，为12月以来最差单周表现。
现货铂金持稳于987美元，前一交易日跌3%触及一个月低位978.75美元。
现货钯金涨0.1%至每盎司768.75美元。(完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 于春红/许娜)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。