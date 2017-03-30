全球金市：金价因美元走强而小跌，但政治不确定性提供支撑

路透3月30日 - 金价周四因美元走强而小跌，但围绕英国脱欧和法国总统选举的不确定性提供支撑。
分析师表示，金价在未能向上突破1,260美元左右的200日移动均线之后，目前正在修正。
“金价不太可能大跌，尤其是因为英国退欧以及法国选举目前(正在提供)非常有力的支撑，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan表示。
0726GMT，现货金下跌0.1%至每盎司1,250.66美元；美国期金下跌0.3%至1,250美元。
“阻力位仍在1,260美元，即200日移动均线切入位...1,240美元是短期内的关键支撑。若突破该水平，则应会见到短线止损卖单出现，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
英国首相特雷莎梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。在这条道路上，欧盟的凝聚力将经受考验，在道路的尽头，等待英国的究竟是怎样的未来，不得而知。
“市场似乎对英国根据第50条款启动退欧相对平静，但我猜最糟糕的还在后边。我们将看谈判如何进展，市场目前采取观望态度，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。
“但当然，有一小点避险买盘。”
美元指数小涨至九日高位，给金价带来压力。
现货银一度下跌0.4%至每盎司18.15美元，上日触及四周高位18.25美元。
现货铂金涨0.4%至每盎司955.20美元，现货钯金跌0.4%至786.93美元。(完) (编译 张涛/王颖；审校 艾茂林/于春红)