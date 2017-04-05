全球金市：金价在中美首脑会晤前持稳，市场等待美联储会议记录

路透4月5日 - 黄金价格周三持稳，守在上日触及的一个月高点附近，在中美两国首脑会晤前夕，投资者对于风险资产的买需有所消退。 市场注意力转向将于今日稍晚公布的美联储3月会议记录，投资者期待从中获得有关美联储未来升息步伐的线索。 0744GMT，现货金 小升0.1%，报每盎司1,256.38美元。美国期金 小涨0.1%至1,259.10美元。 现货金周二触及2月27日以来最高1,261.15美元，但未能收在200日移 动均线上方，为今年第三次。 OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示：“这是金价今年第三次 未能突破这一水平...愈发明显的是，金价方向正在由美元的大方向决定 ，而不是由孤立的金市因素决定。” 美元指数下跌0.1%至100.470。 “美联储是否会在6月加息还不是很确定。市场正在等待美国的更多 数据以及美联储官员的讲话，以评估6月加息的可能性，”山东黄金首席 分析师蒋舒表示。 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸发射了一枚弹道导弹。而目前正 值中美两国领导人即将举行峰会之际。 路透技术分析师王涛表示，根据波浪图形和费波纳奇回档技术位分析 ，金价或再度测试1,261.03美元的阻力位。 现货银 涨0.1%，报每盎司18.30美元，前一日曾触及一个月高 位18.41美元。 铂金 升0.8%，报966.60美元，钯金 升0.1%，报805.35美 元。 图表：reut.rs/2oZ0abR (完) (编译 高琦/王洋; 审校 于春红/王颖)